كونتى أمام جميعة أرباب العمل الصناعي :تريد البلاد أن تتحرك

أنسامد - 3 أكتوبر /تشرين الأول - قال رئيس الوزراء جوزيبى كونتي اليوم الخميس إنه يريد العمل مع قطاع الأعمال من أجل إعادة إيطاليا إلى مساره، وذلك في خطابه أمام جمعية Assolombarda ، فرع لومبارديا لاتحاد أرباب العمل الصناعي Confindustria.



وقال كونتي: "تريد الحكومة أن تبدأ صفحة جديدة بعد سنوات أصبح فيها العالم السياسي صدئا ، تريد البلاد أن تتحرك. أبوابنا مفتوحة دائما ، فلنواجه التحديات معا ونفوز".



كما وعد رئيس الوزراء بإجراء إصلاح مالي من شأنه أن يخفض الضرائب ويستبعد أي شكل من أشكال ضريبة الثروة.



وأضاف إنه سيبذل "كل شيء" للحد من الأضرار الناجمة عن التعريفات الأمريكية الجديدة على البضائع الأوروبية ، بما في ذلك بعض الجبن الإيطالي.



