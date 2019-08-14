دلتا ايرلاينز تتفاوض على شراء 10٪ من أسهم شركة أليطاليا

انسامد - 14 اغسطس - اب - مازال العمل مستمرا في الخطةالجديدة لحل المشاكل المالية لشركة الطيران الايطالية الرسمية اليطاليا خاصة بعد الاجتماعات التي عقدت في الأسابيع الأخيرة بين ممثلي الشركتين الايطالية و دلتا الامريكية التي ستشتري اسهما في الشركة الايطالية.



سيعمل المسئولون كذابيع المقبلة: لم يكن الموعد قد حدد بعد ، لكنهم اكدوا على عقد الاجتماع بحلول نهاية أغسطسلك على عقد اجتماع قادم مع دلتا في الولايات المتحدة في الأس.



بعد التأكيد في مارسة أليطاليا ، لا تزال شركة الطيران في حالة من الارتباك بسبب عدم قدرتها على جذب عدد كاف من المستثمرين على أن دلتا ايرلاينز ستشتري 10٪ من شركة الطيران الإيطالي.



أصبحت أليطاليا ، التي ابتليت بسوء الإدارة تواجه احتمال أن يتم تفتيتها أو تأميمها من قبل الحكومة الإيطالية.



تشير صحيفة كورييري الإيطالية ستاتو إيطاليان س.أو ستمتلك 35٪ من الشركة. أما الأسهم الأخرى الملتزم بها فهي الخزانة الإيطالية ، 15٪ ، وخطوط دلتا الجوية ، 10٪ ، وترك 40٪ من أليطاليا لا تزال بحاجة إلى مشتراليومية إلى أن شركة السكك الحديدية الإيطالية فيروفي ديلو .



