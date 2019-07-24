رئيس فيات كرايسلر : الراحل سيرجيو مارشيون لا يزال مصدر إلهام

انسامد - 24 يوليو / تموز - صرح رئيس شركة فيات كرايسلر FCA للسيارات جون إلكان يوم الأربعاء أن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية الراحل سيرجيو مارشيون لا يزال مصدر إلهام.



وقال الكان في رسالة صدرت في الذكرى السنوية الأولى لوفاته يوم الخميس "بعد مرور عام على وفاة سيرجيو مارشيون ، المثال الذي تركناه لنا قوي بنفس القدر." وأضاف "إن القيم الإنسانية للمسؤولية والانفتاح ، والتي كان دائما من الأبطال المتحمسين لها ، لا تزال تعيش في جميع شركاتنا." ثقافة التميز ، سواء في نتائجنا أو في كيفية تحقيق هذه النتائج ، جزء لا يتجزأ من كل واحد منهم.



واشار "لقد أحب سيرجيو وصف FCA و CNH Industrial و Ferrari كشركات مليئة بالنساء والرجال أصحاب الفضيلة." الأفراد الذين يشعرون بثقل المسؤولية تجاه ما يقومون به ، والذين يتفاعلون بحسم وشجاعة ، والذين لا يتراجعون عن فرصة لتضع مثالا.



وقال "سنكون ممتنين له أبدا لإظهاره لنا ، على سبيل المثال ، أن الشيء الوحيد الذي يهم حقا هو عدم التسامح مطلقا مع الرداءة والسعي دائما لتغيير الأمور إلى الأفضل ، لمصلحة المجتمع والمستقبل ، وليس لنفسه أبدا.



وأختتم رئيس شركة فيات كرايسلر للسيارات جون إلكان رسالته بقوله "اليوم يتذكر البعض منا القائد المستنير ، والرجل ، والصديق.



"لكننا جميعا نتذكره بلا شك بأعمق المودة".



