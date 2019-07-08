نستلة:افتتاح مركز دولي جديد في ميلانو

انسامد - 8 يوليو - تموز - اختارت شركة نستله مقرها الجديد في مدينة اساجو بميلانو إيطاليا .



و سيكون هذا المركز الدولي الجديد للشركة و الذي سيتم تشغيله بالكامل بحلول نهاية عام 2019 وسيدير بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في جميع أنحاء العالم و توفر 100 فرصة عمل جديدة للعام الحالي بالاضافة الي 150 فرصة اخري في المجموع بحلول عام 2020 ، و ستكون الاختيارات مفتوحة بالفعل. بالنسبة للوظائف الجديدة ، تبحث نستله عن أشخاص يتمتعون بتعليم تقني وعلمي عالي وشغوف بالتكنولوجيات الجديدة ، وسيتم اختيارهم من بين خريجي مجموعة من الدراسات في مجال العلوم والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والرياضيات. و من بين المهارات الأخرى المطلوبة المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية بالاضافة الي القدرة علي السفر والتنقل حسب احتياجات الشركة المستقبلية .

