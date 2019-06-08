مصر ايطاليا تستثمر 2.4 مليار جنيه فى 2019

أنسامد - 8 يونيو /حزيران - استعرض الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا للاستثمار العقارى محمد العسال الملامح الرئيسية لأنشطة الشركة الاستثمارية خلال العام الجارى وذلك وفقًا للنقاط التالية: - بلغت مبيعات الشركة نحو مليارى جنيه (حتى الآن).



تبلغ القيمة التقديرية لاستثمارات الشركة خلال العام الجارى نحو 2.3 إلى 2.4 مليار جنيه.



تبلغ قيمة الالتزامات المالية المخصصة لأقساط الاراضى بحدود 900 مليون جنيه تم دفع 50 مليون جنيه ومتبق 400 مليون تستحق فى سبتمبر المقبل.



تتفوض الشرطة حاليًا مع تحالفات بنكية بقيادة البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى وبنوك أخرى لتمويل مشاريعها الخدمية والفندقية ضمن تقديرات اولية بأن تبلغ القروض المستهدفة من الشركة خلال العام الجارى نحو 1.5 مليار جنيه.



وفصل العسال فى تصريحات صحفية استثمارات الشركة المقدرة بنحو 2.4 مليار جنيه خلال العام الجارى على النحو التالى : - مليار جنيه لمشروعها بوسكو فى العاصمة الادارية الجديدة وهو مشروع فندقى وسكنى وترفيهى سيقام عليه 200 فدان لإنشاء 300 فيلا و2000 شقة سكنية على ان يبدأ تسويقه خلال ايام ويتم تسلميه فى 2021.



500 مليون جنيه ستتجه لمشروع فيتشى حيث تم التعاقد مع 5 مقاولين وتم البدء بأعمال الحفر وهو مشروع سكنى وادارى فى قلب العاصمة الادارية.



500 مليون جنيه ستتجه لمشروع كايرو بيزنس بارك فى القاهرة الجديدة وهو مشروع على مساحة 90 الف متر ويضم فندقا بطاقة 130 غرفة يث يتوقع أن يبدأ تشغيل الفندق فى اواخر 2020.



250 إلى 300 مليون جنيه ستتجه لمشروع كاى السخنة لإنشاء 330 وحدة سكنية وفندقية بالإضافة لفندق بطاقة 180 غرفة.



50 مليون جنيه ستتجه لعدد من مشاريع الشركة الأخرى.



ورأى العسال أن السوق العقارى بدأ يشهد ارتفاعًا بحجم المبيعات لكن ليس على المستوى المأمول معتبرًا أن العام الجارى سيشهد عملية فلترة حقيقية للسوق بعد أن اقتحمه كثير من الشركات قليلة الخبرة والتى ليس لها دراية بأصول الصنعة.



واعتبر العسال أن مصر إيطاليًا تمتلك خلطة سحرية تجعلها فى طليعة الشركات العقارية القادرة على التعاطى مع عملية المنافسة الشديدة فى السوق خلال الوقت الحالى لافتا إلى أن الشركة لديها تاريخ حافل من الانجاز والتشييد ولديها رصيد كبير من الثقة لدى جمهور المستهلكين إضافة إلى أنها شركة تمتلك محفظة عملاء تقدر بـ 20 الف عميل وهو رصيد كبير يدعم الشركة فى كل مشاريعها الآنية والمستقبلية مقدرًا حجم استثمارات المشاريع التى نفذتها الشركة بأكثر من 50 مليار جنيه.



