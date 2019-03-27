السكك الحديديةالايطالية:ارباح صافية تبلغ 559 مليون يورو

انسامد - 27 مارس - اذار - انهت مجموعة اف اس الايطالية لادارة السكك الحديدية عامها المالي 2018 محققة ارباح صافية تقدر ب 559 مليون يورو بزيادة قدرها 1.3 في المائة كما حققت الجموعة دخلا قياسيا بلغ 12.1 مليار بزيادة 30 بالمائة .



و قد اعلن رئيس مجلس ادارة المجموعة جيانفرانكو باتيستي ان الدخل لاول مرة يتعدي 10 مليار دولار كما ان الارباح بدون عناصر استثنائية ، كانت الافضل في تاريخ المجموعة .



و في اطار الاجتماع المخصص لعرض نتائج اعمال المجموعة لسنة 2018 قال باتيستي ان العرض المقدم من شركةاليطاليا مازال قيد الدراسة لمعرفة ما يمكن للمجموعة ان تقدمه و اضاف انه فيما يتعلق بالسكك الحديدية فالشركة علي اتم استعداد لمهامها".



و قد اكد ان السكك الحديدية حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بدقة المواعيد خاصة في الشهور الاولي من هذا العام و قد زادت نسبة الدقة في شهر نوفمبر من نفس العام.



