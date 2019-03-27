السكك الحديديةالايطالية:ارباح صافية تبلغ 559 مليون يورو

انسامد - 27 مارس - اذار - انهت مجموعة اف اس الايطالية لادارة
السكك الحديدية عامها المالي 2018 محققة ارباح صافية تقدر ب 559
مليون يورو بزيادة قدرها 1.3 في المائة كما حققت الجموعة دخلا
قياسيا بلغ 12.1 مليار بزيادة 30 بالمائة .
و قد اعلن رئيس مجلس ادارة المجموعة جيانفرانكو باتيستي ان الدخل
لاول مرة يتعدي 10 مليار دولار كما ان الارباح بدون عناصر
استثنائية ، كانت الافضل في تاريخ المجموعة .
و في اطار الاجتماع المخصص لعرض نتائج اعمال المجموعة لسنة 2018
قال باتيستي ان العرض المقدم من شركةاليطاليا مازال قيد الدراسة
لمعرفة ما يمكن للمجموعة ان تقدمه و اضاف انه فيما يتعلق بالسكك
الحديدية فالشركة علي اتم استعداد لمهامها".
و قد اكد ان السكك الحديدية حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بدقة
المواعيد خاصة في الشهور الاولي من هذا العام و قد زادت نسبة الدقة
في شهر نوفمبر من نفس العام.