Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - شركات
باري تدعو الشركات الناشئة الرقمية
بوليهوب" وأوريجا" يطلقان دعوة للتركيز على "إيوت" وبلوكتشين""
    أنسامد - 2 فبراير/ شباط/ - "دعوة إلى التسلح" تم إطلاقها للشركات الناشئة الإيطالية العاملة في قطاعات محددة ، مثل blockchain ، الذكاء الاصطناعي، IOT ، الواقع المعزز والظاهري ، والتقنيات المالية ، والائتمان المتبادل ، والقروض بين المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية للأفراد، وذلك خلال إفتتاح اليوم IC406 Call4Digital Incubator في شركة Auriga ومقرها في باري، بالتعاون مع PoliHub في ميلانو.

    تم إنشاء المبادرة لتحديد واختيار أفضل الأفكار ، أكثر المشاريع ابتكارا في البيئة الرقمية و تتضمن 6 أشهر من حاضنات الأعمال. وقد ولدت حاضنةالأعمال بأكملها في سبتمبر الماضي وافتتحت اليوم موقعها الفعلي الجديد في باري.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    صنع في إيطاليا ، يسجل رقما قياسيا بلغ 42 مليار يورو على طاولات الطعام في العالم

    ألبوم الصور