باري تدعو الشركات الناشئة الرقمية

أنسامد - 2 فبراير/ شباط/ - "دعوة إلى التسلح" تم إطلاقها للشركات الناشئة الإيطالية العاملة في قطاعات محددة ، مثل blockchain ، الذكاء الاصطناعي، IOT ، الواقع المعزز والظاهري ، والتقنيات المالية ، والائتمان المتبادل ، والقروض بين المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية للأفراد، وذلك خلال إفتتاح اليوم IC406 Call4Digital Incubator في شركة Auriga ومقرها في باري، بالتعاون مع PoliHub في ميلانو.



تم إنشاء المبادرة لتحديد واختيار أفضل الأفكار ، أكثر المشاريع ابتكارا في البيئة الرقمية و تتضمن 6 أشهر من حاضنات الأعمال. وقد ولدت حاضنةالأعمال بأكملها في سبتمبر الماضي وافتتحت اليوم موقعها الفعلي الجديد في باري.



