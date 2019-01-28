أدنوك توقع شراكة استراتيجية مع إيني وأو.ام.في

أنسامد - 28 يناير /كانون الثاني - أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" توقيع شراكة استراتيجية مع "إيني" الإيطالية و"أو إم في" النمساوية.



وقالت شركة "أدنوك" في صفحتها على موقع "تويتر" إن تلك الشراكة تأتي ضمن خططها الطموحة لترسيخ دورها كشركة رائدة عالميا في مجال التكرير والبتروكيماويات.



وأضافت أن "إيني" و"أو.إم.في" و"أدنوك" ستنشئ مشروعاً مشتركاً جديداً للتجارة، وسيصبح مُصدراً عالمياً لمنتجات "أدنوك للتكرير".



وبموجب تلك الشراكة، حصلت "إيني" الإيطالية على 20% في شركة "أدنوك للتكرير"، فيما حصلت "أو إم في" على 15%، كما ستحصل أدنوك على 21.3 مليار درهم نتيجة هذه الشراكة.



وعلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توقيع اتفاقية الشراكة قائلا: "نبارك توقيع شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و"إيني" الإيطالية و"أو أم في" النمساوية في مجال التكرير والمشتقات وتجارة المنتجات".



وأضاف أن الإمارات ومقوماتها الاقتصادية الداعمة للاستثمار تمثل وجهة استثمارية رئيسية ومقصداً لشركاء استراتيجيين عالميين.



