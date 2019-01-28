أدنوك توقع شراكة استراتيجية مع إيني وأو.ام.في

وبموجب تلك الشراكة، حصلت "إيني" الإيطالية على 20% في شركة "أدنوك
للتكرير"، فيما حصلت "أو إم في" على 15%، كما ستحصل أدنوك على 21.3
مليار درهم نتيجة هذه الشراكة.
وعلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات المسلحة على توقيع اتفاقية الشراكة قائلا: "نبارك
توقيع شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و"إيني" الإيطالية و"أو أم في"
النمساوية في مجال التكرير والمشتقات وتجارة المنتجات".
وأضاف أن الإمارات ومقوماتها الاقتصادية الداعمة للاستثمار تمثل
وجهة استثمارية رئيسية ومقصداً لشركاء استراتيجيين عالميين.