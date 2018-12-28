فوربس تعلن عن أقوى الشركات في العالم العربي لعام 2018

أنسامد - 28 ديسمبر/ كانون الأول/ - قالت موقع المجلة الإقتصادية العالمية فوربس أن الشركات العاملة في المنطقة إستفادت من التعافي الذي شهدته أسعار النفط على مدار العام الماضي، فقد صعدت اسعار النفط من أقل مستوياتها خلال عامي 2015و 2016 لتستقر حول 80 دولار للبرميل. كما أحرز الاقتصاد العالمي نمواً، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسن هوامش أرباح البنوك.



بينما انعكس الأداء الاقتصادي ونتائج الأعمال الإيجابية للشركات على أداء أسواق المال في المنطقة العربية، حيث صعدت مؤشرات الأسواق في معظم الدول العربية على مدار العام الماضي، كصعود سوق الأسهم لأكبر اقتصادات المنطقة (تداول) بنسبة تتخطى %10 حتى الآن.



وتحاول معظم الحكومات في المنطقة إجراء إصلاحات اقتصادية رئيسة، أبرزها: زيادة التوجه نحو تشجيع الشركات الخاصة، وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي بما يفيد الشركات العامة. انطلاقاً من تلك الحقائق، أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة : (أقوى 100 شركة عامة في العالم العربي).



في حين حققت أقوى الشركات في العالم العربي المدرجة في قائمة (أقوى 100 شركة عامة في العالم العربي) نمواً ملحوظاً على صعيد 4 مؤشرات رئيسة: الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية وإجمالي الأصول.



كذلك تزايدت الأصول الإجمالية لأقوى 100 شركة بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى 2.9 تريليون دولار.



ولاتزال السعودية تهيمن على ثلث القائمة، ممثلة بصدارة (سابك).



ويندرج أكثر من نصف الشركات في قطاع البنوك والخدمات المالية.



