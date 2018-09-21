ليبيا: رئيس المؤسسة الوطنية النفط يزور أسبانيا

أنسامد - 21 سبتمبر/ أيلول/ - قام المهندس مصطفي صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط في ليبيا ، بزيارة عمل إلى المقر الرئيسي لشركة ريبسول في العاصمة الاسبانية مدريد وذلك بناء على دعوة رسمية موجهة له من المدير التنفيذي لشركة ريبسول، السيد جون ايماس، خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2018 .



وقالت المؤسسة الوطنية النفط في بيان لها إن السيد صنع الله زار مركز البحوث والتطوير ومركز التدريب للاطلاع على أحدث التقنيات في مجال إنتاج وتصنيع النفط والغاز، والتقى بعدد من المتدربين الليبيين الموفدين للدراسات العليا.



كما قام بزيارة مصفاة ومجمع مصانع البتروكيماويات التابع للشركة بمدينة تراغونا ، حيث اطلع على التقنيات الحديثة المتبعة في هذا المجال واستمع إلى شروح وافية من الخبراء العاملين بالمصفاة وتم الاتفاق على تنسيق زيارات ميدانية مستقبلية لهذه المنشأة الصناعية من قبل مختصي قطاع النفط الليبي للاستفادة من الخبرات والتقنيات الموجودة بالمصنع.



و تم التطرق الى أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستكشاف و الإنتاج والتصنيع.



وأكد السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة على العلاقة الاستراتيجية التي تربط الطرفين وعلى الاستمرار في تعزيزها.



