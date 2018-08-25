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55 مليار جنيه مصر: إرتفاع إستثمارات الشركات الجديدة إلي
خلال 7 شهور
    أنسامد - 25 أغسطس / آب / - كشف تقرير حكومى، عن ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها طبقاً لقانونى رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، إلى 13 ألف و115 شركة خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2018 بإجمالى استثمارات 55 مليار 943 مليون جنيه، مقابل 11 ألف و692 شركة بإجمالى استثمارات 53 مليار و963 مليون جنيه، بنسبة زيادة فى عدد الشركات 12.2%، وفى رأس المال المصدر بنسبة 3.7%.

    وبلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها طبقا لقانونى رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، عدد 1934 شركة بإجمالى استثمارات 8 مليار و166 مليون جنيه حتى يوليو الماضى مقابل 1697 شركة بإجمالى استثمارات 7 مليار و785 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضى بنسبة زيادة فى عدد الشركات 14%، وفى رأس المال المصدر 4.9%.

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