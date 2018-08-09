أرامكو السعودية تستحوذ على كامل مشروع أرلانكسيو

أنسامد - 9 أغسطس /آب / - توصلت شركة أرامكو النفطية السعودية، لاتفاق يقضي باستحواذها على حصة شركة "لانكسيس" البالغة 50 في المائة من مشروع "أرلانكسيو" للكيمياويات المتخصصة، ومقره هولندا، لتصبح "أرامكو" مسيطرة على المشروع بالكامل.



وأعلنت أرامكو في بيان لها أن قيمة الصفقة تبلغ 1.5 مليار يورو، حيث تم تحديد قيمة الصفقة بناء على القيمة الإجمالية للمشروع والذي أطلقته الشركتان عام 2016.



وقالت "أرامكو"، إن استحواذها على مشروع "أرلانكسيو"، سيسهم في تنويع مجموعة مشاريع "أرامكو" في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.



وتعليقًا على هذا الاتفاق، أشار النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق عبدالعزيز القديمي إلى أن هذا الاستحواذ المزمع يُعد عنصرًا مهمًا في تحقيق هدف أرامكو السعودية الإستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.



وأضاف القديمي: "يأتي استحواذ أرامكو السعودية المقرر على مشروع أرلانكسيو تأكيدًا على إستراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيدٍ من التنويع في مجموعة مشاريعها بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين." و"أرلانكسيو" هي إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، والتي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.



وباستحواذ أرامكو السعودية الكامل على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزًا لتطوير فرص النمو في المملكة، مستفيدةً من مركز أرامكو السعودية القوي فيما يتعلق باللقيم.



وأكد البيان أن مجلسي إدارة "أرامكو" و"لانكسيس" وافقا على هذه الصفقة، إلا أنها لا تزال بحاجة لموافقات السلطات التنظيمية، والتشاور مع الجهات المختصة الممثلة للعاملين. ومن المستهدف إتمام هذه الصفقة بنهاية ديسمبر 2018.



