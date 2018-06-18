قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي بإجمالي 5.585 مليار دولار

انسامد - 18 يونيو / حزيران - صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الإقتصادية العامة لمنطقة القناة بأن قناة السويس حققت هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخها، حيث حقق العام المالي 2017/2018 إيرادا غير مسبوق بلغ 5.585 مليار دولار مقابل 5.008 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة 576.9 مليون دولار بنسبة زيادة 11.5%.



وقال مميش في بيان صادر عن هيئة قناة السويس إن شهر مايو 2018 حقق طفرة في الإيرادات بلغت 503.1 مليون دولار مقابل 439.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017 بزيادة 63.3 مليون دولار بنسبة 14.3%.



وأشار إلي أن حركة الملاحة سجلت زيادة 8.2% في أعداد السفن العابرة للقناة خلال مايو 2018 بعبور 1605 سفينة مقارنة بشهر مايو2017 الذي سجل عبور 1484 سفينة. هذا وقد سجلت الحمولات الصافية خلال مايو 2018 زيادة قدرها 12.4% حيث عبر القناة 99.2 مليون طن مقابل 88.3 مليون طن في مايو 2017.



كما سجلت حركة الملاحة في الفترة من يناير حتى مايو 2018 زيادة كبيرة في العائدات بالدولار حيث بلغت العائدات خلالها 2.334 مليار دولار مقابل 2.063 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 270 مليون دولار بنسبة 13.1%.



