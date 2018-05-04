إيني تعلن عن كشف نفطي جديد في صحراء مصر الغربية

انسامد - 4 مايو / ايار - أعلنت شركة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز عن كشف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر، في امتياز جنوب غربي مليحة، الذي تملكه الشركة بالكامل عبر وحدتها «أيوك»، وذلك حسبما أفادت صحيفة الشرق الاوسط في موقعها علي شبكة الانترنت.



وأضافت «إيني» في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني، أن الإنتاج بدأ من البئر الجديدة بمعدل 2300 برميل يومياً من النفط الخفيف.



وتعمل «إيني» في مصر منذ عام 1954. وقال مسؤول بوزارة البترول المصرية إنه «يجري حاليا تقييم احتياطيات النفط بحقل فاغور» الذي يضم الكشف الجديد لـ«إيني».



وبحسب وكالة «نوفا» الإيطالية، جاء الاكتشاف نتيجة للاستراتيجية التي تتبعها «إيني» بالتنقيب في طبقات جيولوجية عميقة في حوض فاغور. وتخطط الشركة الإيطالية، التي تمتلك 100 في المائة من امتياز جنوب غربي مليحة، على المدى القصير لحفر آبار استكشافية أخرى في حوض فاغور، في المناطق المجاورة لتلك التي أعلنت عن اكتشافها اليوم.



وقالت الشركة إنها ستقوم بعد موافقة السلطات المعنية، بربط الاكتشاف الجديد بتسهيلات الإنتاج القريبة، لمعالجة الإنتاج في محطة «الحمراء»، عبر خطوط الأنابيب الحالية.



وكانت «إيني» قد اكتشفت حقل ظُهر العملاق للغاز في مصر عام 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما فتح شهية مصر لطرح مزايدات جديدة في إطار سعيها للتحول لمركز إقليمي للطاقة.



من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، أن النتائج الإيجابية التي تحققت من قبل في منطقة الصحراء الغربية، تبشر باحتمالات واعدة في الفترة المقبلة، باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الجديدة، واختبار طبقات في تراكيب جيولوجية أكثر عمقاً، مشيراً إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف؛ خاصة مع وجود التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة في المنطقة، مع انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام المنتج.



جاء ذلك، في بيان لوزارة البترول، أمس الخميس، تعقيباً على الكشف البترولي «مليحة جنوب غرب» الذي حققته شركة «إيني» الإيطالية في حوض فاغور. وأشار الملا إلى أن أهمية الكشف ترجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها النجاح في اختبار طبقات جيولوجية جديدة على أعماق تزيد عن 5 آلاف متر، فضلاً عن أن الكشف يشجع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، بتطبيق مفاهيم ونظريات جيولوجية مشابهة، وزيادة التنافسية لمناطق الصحراء الغربية المجاورة، التي سيتم طرحها في مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف خلال الفترة القادمة.



