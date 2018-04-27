إيني تعلن تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل غاز ظُهر

انسامد - 27 ابريل / نيسان - بدأت شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل الغاز المصري "ظُهر" مما سيزيد قدرة الإنتاج بمقدار 400 مليون قدم مكعبة يوميا بعد 4 أشهر من بدء إنتاج الحقل، وذلك حسبما أفاد موقع العين الاماراتي.



وقالت إيني في بيان لها: إن الطاقة الإنتاجية لظُهر تبلغ حاليا 800 مليون قدم مكعب يوميا، بما يعادل 150 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.



وأضافت أن من المقرر مواصلة زيادة الإنتاج بنفس الأداء الاستثنائي للوصول إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو/ أيار 2018 وملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018 ثم سقف الإنتاج -2.7 مليار قدم مكعبة يوميا- في 2019.



وللحقل ظُهر دور محوري في مساعي مصر لوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2018.



يضم حقل ظُهر الذي اكتشفته إيني عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد. تعليق الصورة: المحطة الأرضية لحقل ظهر