استثمار مشترك بين "إن بي كيه" و"جلف كابيتال" بالأردن

أنسامد - 4 إبريل/نسان - كشفت إن بي كيه كابيتال بارتنرز، عن دخولها في أول شراكة استراتيجية مع شركة جلف كابيتال، للاستثمار في شركة كلاسيك فاشون "Classic Fashion Apparel Industry" المحدودة، وهي واحدة من أكبر الشركات الخاصة في الأردن من حيث عدد الوظائف ويعمل لديها أكثر من 24 ألف موظف.



ووففا لبيان الشركة الذى تلقى موقع "مباشر" نسخة منه، سيتيح الاستثمار لشركة "كلاسيك فاشون" الانتقال إلى المرحلة التالية من النمو وتوسيع مرافق الإنتاج.



أوضحت الشركة أن شركة كلاسيك فاشون، حققت منذ تأسيسها في عام 2003، نمواً ملحوظاً وأصبحت الآن لاعباً عالمياً بارزاً في قطاع صناعة الألبسة الجاهزة، حيث يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 450 مليون دولار أمريكي.



وتتمتع الشركة بعلاقات طويلة الأمد مع عمالقة التجزئة العالميين مثل وول مارت، وأندر آرمور، وأديداس، وأمريكان إيجل، وجاي سي بيني، وهانز وجاب، وهي تعتبر أحد أكبر الداعمين للاقتصاد الأردني، حيث تنتج ما يزيد على 60 مليون قطعة من الألبسة الجاهزة سنوياً، ما يمثل 27٪ من إجمالي صادرات الأردن من الألبسة الجاهزة.



وتمثل تلك الصفقة، رابع استثمار يتم تنفيذه عبر صندوق إن بي كيه كابيتال بارتنرز ميزانين الثاني الذي جمع استثمارات بقيمة 160 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك حجم الاستثمارات التي نفذت عبر هذا الصندوق إلى أكثر من 50% من إجمالي الأموال المستثمرة فيه.



وقامت شركة إن بي كيه كابيتال بارتنرز، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، بتقديم مشورة بشأن استثمارات بقيمة تجاوزت المليار دولار أمريكي، وقدمت مشورة تتعلق بإيجاد 30 استثماراً على نطاق عدة قطاعات، وتخارجت من 17 استثمار منها، أكبر عدد من عمليات التخارج المربحة التي تنفذها شركة في مجال الاستثمارات البديلة في المنطقة على مدى العقد الماضي.



كما يعتبر هذا الاستثمار الثالث عشر بالنسبة لصناديق الدين الخاص التابعة لشركة "جلف كابيتال" والاستثمار الخامس لصندوق "جلف كريدت اوبورتشونيتيز II ، حيث تمّ استثمار ما يقرب من 50٪ من إجمالي الأموال المودعة فيه في القطاعات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



