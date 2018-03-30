عقود بقيمة 15 مليار دولار بين جنرال إليكتريك والسعودية

أنسامد - 30 مارس/اذار - تعمل شركة "جنرال إليكتريك" العالمية على استثمار زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لقطع خطوات نحو تنفيذ العقود المبرمة بين الكيانات السعودية وشركة جنرال الأمريكية بقيمة 15 مليار دولار في مجال الطاقة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، في النصف الأول من العام الماضي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". ووفقا لموقع العين الاماراتي، نقلت الصحيفة عن ممثل بشركة "جنرال إلكتريك" قوله "إن الرئيس التنفيذي للشركة أجرى تغييرات جوهرية شملت ثلثي كبار المسؤولين التنفيذين خلال الأشهر التسعة الأخيرة، ومن المقرر سفر عدد كبير من المسؤولين الجدد إلى الرياض لإبرام عدد من الاتفاقات." وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد التقي رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في نيويورك، يوم الأربعاء، مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذياً من الشركات العالمية الكبرى.



