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ايطاليا..اليوم الوطني للمشي
    nordwalking sul Latemar in Val d’Ega CREDIT Val d’Ega

    انسامد 14 اكتوبر - تشرين اول - احتفل الايطاليون امس بيوم المشي في جميع أنحاء إيطاليا ، وهو حدث تروج له جمعية فيديرتريك ، والتي تدعم ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة باعتبارها أسلوب حياة مسؤول ومستدام واعي.

    يؤكد بيان الجمعية التي انشئت عام 2010 ، "أن تشجيع المشي في المدينة كما في التلال أو في الجبال أو في البحر يعني العمل من أجل تحول عميق وإيجابي للمجتمع".

    و يشير البيان ان المشي مفيد للجسم والروح ويجعلك تكتشف حتى أكثر الزوايا غير المعروفة في أراضينا: إن السير على طول المسارات المحددة حيث يوجد في إيطاليا أكثر من 6 آلاف مسار مخصص للمشاه هو وسيلة ممتعة وهادئة وصحية لاستكشاف المكان ، سواء كانت مدن أو قرى أو مناظر طبيعية.

    إن المسيرات التي تنظمها الجمعية هي مواضيعية - تاريخية أو ثقافية أو طبيعية أو حضرية - ولديها درجات مختلفة من الصعوبة والمدة ، حيث يصاحبها أدلة إرشادية أو مدعومة بالتكنولوجيا مع التطبيقات أو الخرائط التفاعلية. يتم تقسيم مواعيد الرحلات حسب الموضوع والمنطقة على الموقع: www.giornatadelcamminare.org

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