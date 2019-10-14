ايطاليا..اليوم الوطني للمشي

انسامد 14 اكتوبر - تشرين اول - احتفل الايطاليون امس بيوم المشي في جميع أنحاء إيطاليا ، وهو حدث تروج له جمعية فيديرتريك ، والتي تدعم ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة باعتبارها أسلوب حياة مسؤول ومستدام واعي.



يؤكد بيان الجمعية التي انشئت عام 2010 ، "أن تشجيع المشي في المدينة كما في التلال أو في الجبال أو في البحر يعني العمل من أجل تحول عميق وإيجابي للمجتمع".



و يشير البيان ان المشي مفيد للجسم والروح ويجعلك تكتشف حتى أكثر الزوايا غير المعروفة في أراضينا: إن السير على طول المسارات المحددة حيث يوجد في إيطاليا أكثر من 6 آلاف مسار مخصص للمشاه هو وسيلة ممتعة وهادئة وصحية لاستكشاف المكان ، سواء كانت مدن أو قرى أو مناظر طبيعية.



إن المسيرات التي تنظمها الجمعية هي مواضيعية - تاريخية أو ثقافية أو طبيعية أو حضرية - ولديها درجات مختلفة من الصعوبة والمدة ، حيث يصاحبها أدلة إرشادية أو مدعومة بالتكنولوجيا مع التطبيقات أو الخرائط التفاعلية. يتم تقسيم مواعيد الرحلات حسب الموضوع والمنطقة على الموقع: www.giornatadelcamminare.org