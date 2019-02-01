دراسة: الرياضات الهوائية تحسن القدرات العقلية

أنسامد في الاول من فبراير - من الجري إلى المشي مرورا بركوب الدراجات، تعد ممارسة الرياضات الهوائية مفيدة ليس للجسم فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على تحسين المهارات العقلية للشباب في مرحلة العشرينيات. ووفقا لدراسة أجريت في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا، تزداد التأثيرات الإيجابية للرياضات الهوائية مع التقدم في العمر.



وأجريت الدراسة على عينة شملت 132 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 20 و67 عامًا.



وتم تقسيم العينة إلى مجموعات، حيث كانت تقوم احدى المجموعات بممارسة الرياضات الهوائية، بينما كانت المجموعة الأخرى تقوم بممارسة تمارين التمدد وتمارين رياضية كلاسيكية للجزء الأوسط من الجسم.



وبعد 12 و24 أسبوعا من التدريب، تم تقييم جميع المشاركين على المستوى المعرفي في الاختبارات.



حيث وجد الباحثون أن التمارين الهوائية ترتبط بتحسين الوظائف التنفيذية ، مثل التفكير والتخطيط.



