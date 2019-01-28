٧ وصفات طبيعية سهلة لتبييض الركبة بمنزلك لا تفوتيها

أنسامد - 28 يناير /تشرين الثاني/ - تعاني الكثيرات من اسمرار الركبة، وكان هذا الأمر يزعجني شخصياً منذ سنوات قبل أن أتخلص منه.



وفي الوقت الذي تبحث فيه الفتيات عن طرق تبييض الركبة فهن يجهلن السبب الأساسي وراء الاسمرار. لذلك قررنا اليوم أن نكشف لك عن أسباب اسمرار الركبة وكذلك طرق تبييضها بالوصفات الطبيعية.



أسباب اسمرار الركبة ١- نشاط الخلايا الصبغية في منطقة الركبة والمرفقين.٢ - بعض العوامل الوراثية.



٣- جفاف الجلد في هذه المنطقة.



٤- تراكم الأوساخ بالركبتين.



5- التعرض لأشعة الشمس دون الاهتمام بوضع واقي الشمس.



عرضنا بعض الأسباب الرئيسية التي قد تكون وراء اسمرار الركبة. لذلك إذا كنت تعانين من الأمر ذاته فيجب أن تتوجهين في البداية إلى طبيب أمراض جلدية حتى تتأكدي أن الأمر ليس لأسباب مرضية تحتاج لعقاقير طبية. وفور التأكد من ذلك عليك القيام ببعض الخطوات ومنها..



.١- ترطيب منطقة الركبة بشكل مستمر .٢- الحفاظ على نظافة هذه المنطقة باستمرار .٣- شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب الداخلي .٤- وضع واقي شمس في حال ارتدائك للملابس القصيرة .٥- احرصي على عدم الاتكاء على ركبتيك.٦ - فرك الركبة بحجر بطريقة خفيفة لإزالة الجلد الميت من حين لآخر.



وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك اللجوء لها للتخلص من اسمرار الركبة..



١- وصفة الخيار والليموناخلطي كمية كافية من عصير الخيار وعصير الليمون. ضعي الخليط على ركبتك واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة. قومي بغسله بعد ذلك. ويمكنك تطبيق هذه الوصفة بشكل يومي فهي تمنحك الترطيب اللازم كما تخلصك من خلايا الجلد الميت .٢- الخل وعصير الليموناخلطي نصف كوب عصير ليمون مع ملعقة كبيرة ماء ورد و ٣ ملاعق خل أبيض وكوب ماء دافئ. طبقي الخليط على ركبتك بواسطة قطعة قماش واتركيها لمدة ساعتين مع الحرص على نقع القماشة بالخليط كلما جفت. اغسلي ركبتك بعد ذلك، وضعي المرطب اللازم.



ويمكنك تطبيق هذه الوصفة مرة كل أسبوع.



٣- الليمون وبيكربونات الصوديوم لتبييض الركبةقومي بقطع ليمونة لنصفين، مع وضع ملعقة بيكربونات صوديوم على كل نصف. قومي بفرك كل نصف ليمونة على إحدى ركبتيك واتركيها لمدة ١٥ دقيقة. كرري هذه التجربة كل يومين.



٤- الصبار واللبناخلطي كمية مناسبة من اللبن وجل الصبار حتى يصبح الخليط مشابهاً للعجين. طبقي الخليط على كل ركبة واربطيها بقطعة قماش واتركيها طوال الليل. اغسلي ركبتيك في الصباح وستلاحظين الفرق.٥ - شرائح البطاطسقومي بتقطيع البطاطس إلى شرائح صغيرة ومن ثم ضعيها في الخلاط حتى تتحول لعصير. ادهني ركبتيك بهذا العصير واتركيه لمدة ١٥ دقيقة. اغسلي ركبتيك بعد ذلك واحرصي على وضع مرطبك المفضل .٦- زيت جوز الهند لتبييض الركبةبعد كل استحمام احرصي على وضع زيت جوز الهند على ركبتيك. قومي بتدليكهما لمدة ٣ دقائق حتى يمتص الجلد الزيت.



٧ - السكر وزيت الزيتوناخلطي كمية متساوية من السكر وزيت الزيتون.



ضعي الخليط على ركبتيك وابدئي بفركه لمدة ٥ دقائق ثم اغسلي ركبتيك.



يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.



