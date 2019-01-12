اعتنى ببشرتك واستعيدى حيويتها بالبرتقال والليمون

انسامد - 12 يناير /كانون الثاني/ - نلجأ دائمًا عند العناية بالبشرة والحفاظ على جمالها إلى المنتجات الطبيعية والوصفات المنزلية التى تفيد بشرتك، فهى بمثابة الحل الأمثل لجميع احتياجاتك أثناء العناية بالبشرة لأنها آمنة تمامًا للاستخدام وليس لها آثار جانبية، لكن هل سبق لك أن حاولت استخدام الفواكه للعناية ببشرتك؟ فهى غنية بالكثير من الفوائد للعناية بالبشرة وأهم هذه الفواكه "البرتقال" الغنى بحمض الستريك الذى يساعد على تقشير بشرتك وتحسين لونها، كما أنه يمتلك القدرة على علاج حب الشباب والبثور والبقع الداكنة والعيوب، ويحتوى على مضادات الأكسدة التى تمنحك بشرة مشرقة خالية من الرؤوس السوداء، ونقدم لكِ وصفة العناية ببشرتك باستخدام البرتقال نقلًا عن موقع Boldsk المكونات 1 ثمرة برتقال 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون 2 ملعقة كبيرة زيت اللوز ½ كوب ماء 1 ملعقة كبيرة جليسرين طريقة التحضير قومى بتقشير البرتقالة وعصرها، ثم انقلى عصير البرتقال فى وعاء صغير، ثم أضيفى عصير الليمون فى وعاء به ماء، مع إضافة زيت اللوز والجليسرين، وأخيرًا خذى وعاء عصير البرتقال، وامسكى بمصفاة فوق الوعاء الآخر "الذى وضعتى فيه عصير الليمون وباقى المكونات"، ثم ضعى عصير البرتقال فى المصفاة حتى يندمج عصير البرتقال المصفى فى الوعاء مع المكونات الموجودة فيه بعد خلطهم جيدًا، مع إضافة الماء إذا لزم الأمر، وننقل محتويات الوعاء إلى زجاجة "بخاخة" ويتم تخزين الوصفة فى مكان بارد وجاف للاستخدام فى مرات لاحقة، مع الحرص على رج الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام.



