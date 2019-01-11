تعرفي على أسباب تساقط الشعر وكيفية علاجه

أنسامد - 11 يناير /كانون الثاني/ - تساقط الشعر من المشاكل التي تواجهها الكثير من الفتيات، لأسباب أغلبها ناتج عن سوء التغذية وضعف الجسم وأسباب أخرى وراثية، فضلًا عن طرق العناية التقليدية المتوارثة التي تسبب تلف الشعر. وتسعى معظم الفتيات اللواتي يعانين من هذه المشكلة لإيجاد حلول جديدة من أجل استعادة صحة الشعر، إلا أن هؤلاء لا يبحثن أولًا عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى تساقط الشعر.



ولمساعدتك في تخطي هذه المرحلة واستعادة حيوية شعرك وصحته، نوضح لك في السطور التالية أسباب تساقط الشعر المختلفة وطرق العلاج بأساليب صحيحة تعمل على تقويته، بالإضافة لبعض العلاجات والوصفات الطبيعية دون اللجوء للأدوية.



أولًا: أبرز الأسباب الشائعة التي تؤدي لتساقط الشعر١- التوتر والإجهاد النفسيالتوتر والضغط العصبي لهما دور كبير في تساقط الشعر، فهذه الحالات تعمل على إضعاف بصيلات الشعر قبل أن تكتمل دورة نموه ومن ثم يتساقط بكثافة. وبالطبع الضغط النفسي له عامل كبير في تدهور وظائف الجسم بشكل عام، وعادة ما تنتهي هذه الأعراض ويعود الشعر إلى طبيعته بمجرد التخلص من التوتر والإجهاد.



٢- الحمل والولادةعادة ما تشتكي المرأة من تساقط الشعر بعد الولادة، وهذا أمر طبيعي خاصة أن الفترة التي تعقب الولادة يتعرض جسم الأم لإرهاق شديد واختلاف في الهرمونات مع السهر وربما الرضاعة الطبيعية. ومن الطبيعي أن يتساقط شعر الرأس، وعلى الأم أن تتناول كمية كبيرة من العصائر وبالأخص عصير الجرجير وغيرها مع شرب الكثير من الماء والألبان.



٣- سوء التغذيةالرجيم الخاطئ ونقص المياه بالجسم وتناول القليل من الأطعمة التي تحتوي على البروتين، من أكثر الأسباب شيوعاً لتساقط الشعر وخاصة عند الفتيات من سن 18 إلى 20 عاما. وفي حالة منع الجسم من تناول البروتينات والخضراوات والفاكهة التي تحتوي على البروتينات والفيتامينات الهامة للجسم، يقوم الجسم أوتوماتيكيا بسحب المعادن والبروتينات من الأجهزة الأقل أهمية في الجسم وتوجيهها لتغذية الأجهزة الأكثر فاعلية وأهمية.



٤- زيادة فيتامين أيظن البعض أن تناول العديد من الفيتامينات يساعد في التخلص من تساقط الشعر وعلاجه، ولكن العكس صحيح. فالإفراط في تناول المكملات الغذائية والفيتامينات وخاصة فيتامين أ تؤدي إلى نتيجة عكسية للجسم، وفي هذه الحالة يتساقط الشعر كما أشارت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية. لذا قبل تناول أي فيتامينات وأدوية عليك التحقق أولاً من حاجة الجسم إليها.٥ - نقص هرمونات الغدة الدرقيةتنتج الغدة الدرقية هرمونات مهمة لعملية الأيض، والنمو والتطور، وعند الإصابة بخمول الغدة الدرقية يُعاني المصاب من تساقط الشعر. لذا إذا كان لديك شك في وجود مشكلة في الغدة الدرقية يجب عمل الفحوصات المناسبة .٦- الوراثةالوراثة أيضا لها عامل في تساقط الشعر عند السيدات والتي عادة ما تؤدي إلى تطايره وإحداث فراغات في أماكن متفرقة من الرأس، وفي هذه الحالة يجب العمل على تناول الخضراوات والفاكهة بشكل يومي مع استخدام الزيوت والخلطات الطبيعية التي تساعد على زيادة كثافة الشعر، وفي عدم نجاح الطرق الطبيعية يمكن اللجوء لزرع شعر في هذه الفراغات.



ثانيًا: علاج تساقط الشعريجب العلم أن علاج تساقط الشعر لا يمكن أن يحدث دون الاعتماد على أسلوب حياة صحي وتناول الأطعمة الصحية مع الاهتمام بالشعر، ويمكن من خلال الآتي التعرف على بعض طرق العلاج الطبيعية: أطعمة تساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه - هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل بذور الكتان وبذور عباد الشمس التي يمكن تناولها مع الزبادي واللحوم وتساعد في استعادة الشعر لصحته وتقويته وتعمل على إيصال الأكسجين لبصيلات الشعر ومن ثم مساعدته في النمو.- من أبرز الأطعمة التي تحتوي على البروتين "البيض والعدس والكينوا والحمص والفاصوليا" وجميعها تساعد بشكل أساسي في إنماء الشعر لاحتوائها على البروتين اللازم.



- سمك السالمون من أبرز المأكولات البحرية التي تساهم في تقوية وترطيب فروة الرأس خاصة لاحتوائه على أوميجا 3 والحديد وفيتامين د.- الجزر من الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يمنع جفاف فروة الرأس والحكة، ويعزز نمو الشعر.- الخضراوات الورقية الخضراء كالسبانخ والجرجير تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ و جـ وحمض الفوليك، وتساهم في إنتاج المادة الزيتية الضرورية لصحة بصيلات الشعر.



- الفلفل الأصفر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين جـ الذي يمنع تقصف الشعر، ويزيد من قوته، ويُعزز إنتاج الكولاجين في الشعر.عادات يجب الابتعاد عنها لاستعادة صحة الشعر:- إذا كان شعرك يتساقط بشكل كبير، فابتعدي تماما عن مصففات الشعر التي عادة ما تؤثر على الشعر وخاصة الضعيف.



- الابتعاد تمامًا عن الصبغات وغيرها التي تؤدي إلى ضعف الشعر.وصفات طبيعية لتقوية الشعرالوصفات الطبيعية التي تساعد في علاج الشعر وتحد من تساقطه، تختلف حسب طبيعة الشعر:يُنصح باستخدام زيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت جوز الهند، وزيت النعناع، وزيت الروزماري للتقليل من تساقط الشعر وتعزيز نموه وزيادة كثافته؛ لاحتواء هذه الزيوت على خصائص تُحسّن من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس.ولمساعدتك إليك هذه الوصفات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر:- زيت جوز الهند: تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند الفاتر بهدف تنشيط الدورة الدموية في الرأس، وتعزيز تدفق الدم.



- البصل: يحتوي على نسبة وافرة من عنصر الكبريت الذي يساعد على نمو الشعر. ويستخدم من خلال تقطيعه إلى قطع صغيرة لاستخراج العصير منه، ثم تدليك فروة الرأس بالعصير لعدة دقائق، وبعد ذلك غسل الشعر بالماء والشامبو بشكل مناسب.



- الثوم: يمكنك غلي الثوم مع زيت جوز الهند، وتدليك فروة الرأس بالمزيج الناتج بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.- البيض: يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، والفسفور، والحديد، والزنك، والبروتين، ويستخدم لتعزيز نمو الشعر عن طريق مزجه بشكل متجانس مع زيت الزيتون، وتدليك أماكن تساقط الشعر به، وتركه حتى يجف، ثم غسله بالماء والشامبو.- الشاي الأخضر: انقعي ملعقتين من الشاي الأخضر في كوب من الماء المغلي لمدة عشر دقائق، ثم يتم تصفية المنقوع، وتطبيقه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله.



- بياض البيض وزيت الزيتون: امزجي بياض حبة من البيض، مع نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثمّ قومي بتشكيل المزيج على شكل عجينة، وتدليك فروة الرأس بها، وتركها مدّة 20 دقيقة، ثم شطفها بالماء البارد.- الليمون وحليب جوز الهند: امزجي قليل من عصير الليمون، مع قليل من حليب جوز الهند، ثم تطبيق المزيج على فروة الرأس، وتدليكها جيداً، ثم تركه لبعض الوقت، مع تكرار هذه الوصفة يومياً.



- زيت اللوز وزيت الخروع: وذلك بمزج ملعقة كبيرة ونصف من زيت اللوز، مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع ومزجهم جيداً، ثم تدفئة المزيج، واستخدامه في تدليك فروة الرأس. اتركيه مدة 10 دقائق، ثم غطي الشعر بمنشفة ساخنة، وتركها مدّة 10 دقائق قبل إزالتها وترك المزيج على الشعر مدة ساعة، ثم غسله جيداً بالماء والشامبو.



- زيت الخروع: وذلك بتدليك فروة الرأس به، ومن الممكن مزجه بقليل من زيت الزيتون، ثم تطبيقه على الشعر مرة في الأسبوع، مع تكرار الوصفة مدة شهرين، للحصول على النتائج المطلوبة.



