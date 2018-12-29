.. خطوات لتتجنبي جفاف يديك بفصل الشتاء

أنسامد - 29 ديسمبر /كانون الأول/ - تتعرض بشرة أيدينا في فصل الشتاء للجفاف المستمر، ربما لكونها معرضة للهواء البارد دائماً.



ولا يمكننا إنكار أن هذا الأمر يثير إنزعاجنا بشكل كبير. خاصة وأن هذا الجفاف يتسبب في عدد من التشققات والجروح وغيرها. وربما تغفل الكثيرات منا أن بشرتنا تحتاج لعناية خاصة في فصل الشتاء، سواء كانت بشرة جسمنا، أو يدينا أو حتى أرجلنا.



وخلال هذه الأيام والتي بدأت فيها البرودة تسيطر على الطقس، كان لابد أن نستعد جيداً لحماية بشرتنا. لذلك جمعنا لكِ خطوات بسيطة تمكنك من تجنب جفاف يديك خلال فصل الشتاء.مرطب جيد لحماية يديك من جفاف الشتاءالخطوة الأولى والأهم والتي يجب ألا تغفلي عنها هي ترطيب يديك. وللقيام بهذا الأمر يتوجب عليك اختيار مرطب جيد يتناسب مع طبيعة بشرتك.



تكرار ترطيب اليدينربما تعتقدين أن ترطيب يديك يتوقف عند حد مرة واحدة في الصباح قبل خروجك من المنزل أو أخرى بالمساء. ولكن حقاً هذا مفهوم خاطئ. فيجب أن يكون المرطب برفقتك دائماً، سواء بعملك أو بحقيبة يديك. ومن حين لآخر قومي بتكرار ترطيب يديك جيداً، وبهذه الطريقة تتجنبين جفاف يديك.



مساج المساء هل سمعتي يوماً عن مساج المساء؟ حسناً، دعيني أخبرك أن من حق يديك أن تمنحيها وقتاً بالمساء. كل ما عليك هو أن تجلبي زيت اللوز، أو الجلسرين، وتقومي بعمل مساج ليديك لمدة من ٥ إلى ١٠ دقائق.



احذري الماء البارد والساخن أيضاًتواجه أغلبنا صعوبة حقاً في غسل يدها بالماء البارد نظراً لبرودة الطقس، ولا يوجد مشكلة في ذلك.



فالماء البارد يضر ببشرتك في الشتاء، لكن الأمر ذاته بالنسبة للساخن أيضاً. لذا اجعلي الماء الفاتر صديقك بهذا الطقس.



تجفيف اليد جيداًتقم عدد من الفتيات بغسل يديها وتتركها مبللة، دون أن تسرع لتجفيفها. ولكن هذا حقاً يضر ببشرتك جداً. لذلك اسرعي إلى تجفيف يديك جيداً بعد غسلها.القفازات لحماية يديك من الجفاففي موسم الشتاء تكون القفازات خيار جيد لحماية اليد من برودة الطقس التي تتسبب في جفافها. لذا اجعلي القفازات أيضاً صديقتك بهذا الموسم.



