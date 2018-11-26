وصفة النخاع لكثافة الشعر والحد من تساقطه

أنسامد - 16 نوفمبر/ تشرين الثاني/ - تساقط الشعر مشكلة يعانى منها الكثير خاصة النساء، وتشير الدكتورة نهى رشوان استشارية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، إلى أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التى تتسبب فى زيادة كثافة الشعر وتخلصك من تساقطه، وهذه الوصفات لها نتائج جيدة سريعة فى الوصول لما تريده لصحة شعرك. وصفة النخاع للحد من مشاكل الشعر وتوضح استشارية الأمراض الجلدية، أن هناك وصفة طبيعية تساعد على تقوية الشعر وتحد من تساقطه، وهى "وصفة النخاع"، التى يصلح استخدامها لجميع أنواع الشعر، كونها تحتوى على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات المهمة للجسم، والتى تجعله يظهر بمظهر لائق. طريقة استخدام وصفة النخاع النخاع (يوجد داخل عظام البقر)، ونقوم بوضع العظام على النار لمدة 5 دقائق، ثم يستخرج زيت النخاع منها عن طريق خبطها بشكل خفيف.



ونخلط ملعقة من زيت النخاع بملعقة بذات الحجم من عسل النحل، وملعقة من زيت الجرجير وصفار بيضة، ثم نضع الخليط على الشعر ويترك لمدة 5 ساعات. وأخيرًا ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين فى الأسبوع وستلاحظين الفرق بعد أول شهر.



