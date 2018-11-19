دراسة:رفع الأثقال أفضل للقلب من الجري والمشى

أنسامد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني - كشفت دراسة حديثة أن تمارين رفع الأثقال أفضل صحيا للقلب عن رياضة الجري أو المشي.



ووفقا للدراسة التي أجرتها جامعة سانت جورج البريطانية ونشرت نتائجها صحيفة "تليجراف" البريطانية، فحص العلماء السجلات الصحية لأكثر من 4 آلاف شخص وتوصلوا إلي أن الأنشطة الثابتة مثل رفع الأثقال أو الضغط لها تأثير أكبر من التمارين الديناميكية مثل الجري والمشي أو ركوب الدراجات في التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ويوصي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا بأن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا ،لتشمل مزيجا من الأنشطة الثابتة والتمارين الديناميكية.



وقالت الدكتورة مايا سميث، التي قادت البحث في جامعة سانت جورج :اتضح أن تمارين القوة والتمرينات الهوائية صحية للقلب حتي عند ممارستها لوقت قصير، على مستوى السكان.



وأشارت إلي أنه يجب على الأطباء أن ينصحوا المرضى بممارسة التمارين الرياضية. وحلل العلماء عوامل الخطر بالنسبة للقلب والاوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، ومرض السكر، وارتفاع نسبة الكوليسترول لدى 4086 من البالغين الأمريكيين.



ثم عدلوا البيانات وفقا للعمر، والعرق، والجنس، والتدخين حسب العمر من 21 إلى 44 عاما أو أكثر من 45 عاما.



وخلصت النتائج إلى أن القيام بأي نوع من الأنشطة يرتبط بتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن النتائج كانت أقوى بالنسبة للأنشطة الثابتة.



