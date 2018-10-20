لتنظيف مسام البشرة الدهنية... روتين يومي وتقنيات تجميلية

أنسامد - 20 أكتوبر / تشرين الأول / - تدري معظم النساء اللواتي يتمتعن ببشرة دهنية أنهن بحاجة ماسة للعناية بها، كتنظيفها بشكل دائم منعاً لتراكم الزيوت والبكتيريا في المسام. ولإعطاء البشرة الدهنية مظهراً أنيقاً خالياً من اللمعان يجب اتّباع الطرق الصحيحة لتنظيفها من الأعماق للتفتيح المسام وتطهيرها منعاً لظهور الحبوب.



لذلك تابعي معنا أهم الأساليب التي تسهم في تنظيف مسام البشرة الدهنية وتمنع انسدادها في هذا الموضوع من موقع أنوثة.



إستخدام الغسول لتنظيف البشرة إنه الروتين الأول للاهتمام بنظافة البشرة الدهنية، حيث يعمل الغسول على فتح المسام وتنقيتها من البكتيريا، الأتربة والسموم التي تعلق عليها خلال النهار لتعطي البشرة مظهراً نقياً لا تشوبه الزيوت.



التونر تنظيف البشرة بالغسول هو أمر جيد، لكن لا بد من تطبيق "تونر" غني بالفيتامينات بدلاً من الكحول لتغذية البشرة والحفاظ على درجة حموضتها. يتغلغل التونر بعمق في المسام ويعمل على تطهيرها من الجذور بهدف الحد من الإفرازات الدهنية وبالتالي المحافظة على بشرة مشرقة خالية من اللمعان.



فتح المسام من خلال تقشير البشرة للتخلص من شوائب البشرة الدهنية التي لا تمل من إفراز الزيوت ودعم إنتاج الحبوب، لا بد من إزالة العوامل التي تسهم في هذه الأشياء، من خلال تقشير البشرة بسكراب يفتح المسام، يقتل البكتيريا، ويزيل الجلد الميت المتراكم على بشرة الوجه. هذه خطوة أخرى لتنقية مسام البشرة الدهنية ولتحسين ملمسها.



أوراق امتصاص الدهون تمتص هذه الأوراق الإفرازات الدهنية الموجودة على بشرة الوجه لتمنع تراكم الدهون عليها، وهي خطوة لتنظيف البشرة خلال النهار وتخليصها من المظهر اللامع غير المرتب.



