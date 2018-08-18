لحماية شعرك المصبوغ... اختاري هذه الزيوت المفيدة

أنسامد - 18 أغسطس /آب/ - يتطلب الشعر المصبوغ عناية خاصة واهتمام بالخصل لمنع تقصّفها وتلف الشعر، خصوصاً في حال قمتِ بصبغ الشعر بشكل متواصل وشهري. لذلك لا بد أن تتابعي مع أنوثة طرق العناية بالشعر المصبوغ من خلال أفضل الزيوت المغذية التي تمنع خشونة الشعر وتساعد في الحفاظ على الخصل الجيدة.



زيت جوز الهند يعد زيت جوز الهند من أفضل أنواع زيوت الشعر المصبوغ حيث يحفّز نمو الشعر بسرعة، ويزيد من قوة أطرافه، ويرطّب الشعر بشكل جيّد ويحميه من الفطريات. لذلك لا بد من تدليك فروة الرأس به لمدة خمس دقائق وتكرار هذه الخطوة مرتين في الاسبوع، لضمان غذاء الخصل والحفاظ على اللون المصبوغ قدر المستطاع.



زيت السمسم يعيد زيت السمسم اللمعان الصحي للشعر المصبوغ نتيجة التعرض للمواد الكيميائية المضرة. كما يتميز بقدرة امتصاص عالية للشعر ويساعد على تجديد وإنعاش الشعر التالف من خلال تغذية جذور وفروة الرأس بعمق.



كما يعمل زيت السمسم على جعل الشعر أكثر لمعاناً ويحمي خصله من التكسر ويضمن تغذيته من الجذور حتى الأطراف.



زيت الأفوكادو يُغذي زيت الأفوكادو الشعر ويعمل على إصلاح الخصل التالفة والمتضررة، ويساعد على التخلّص من قشرة فروة الرأس. كما يساهم في تعزيز الرطوبة خصوصاً على الخصل الجافة باحتوائه على الفيتامين ب الذي بدوره يغذّي الشعر ويزوّده بالمغذيات التي تعيد للشعر لمعانه وصحّته.



زيت الزيتون أما زيت الزيتون فيحتوي على أهم الدهون الرئيسية للشعر ومضادات الأكسدة، مما يساعد على إزالة السموم من فروة الرأس والشعر، ويحميه من التساقط والتقصّف بشكل عام خصوصاً إذا تعرّضت خصل شعرك للصبغة بشكل شهري.



