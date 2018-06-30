كيف نكتسب اللون البرونزي من دون الذهاب الى الشاطئ؟

أنسامد - 30 يونيو/حزيران/ - أحيانا لا تتاح لنا الفرصة لاكتساب البرونزاج بشكل طبيعي أي من خلال التشمّس على شاطئ البحر، فقد نسافر الى بلد حيث لا شمس فيه، أو قد لا نحصل على اجازة للاصطياف والتمتع بالبحر أو المسبح، واذا كنا من اللواتي لديهنّ بشرة بيضاء تصبح المشكلة أكبر، لذا لابدّ من استعمال مستحضر تجميلي للحصول على اللون البرونزي، ولكن لابدّ من اتباع عدّة قواعد للحصول على لون جميل: القيام بالفرك Scrub من المهم جدا القيام بالفرك دوما قبل وضع مستحضر البرونزاج وبخاصة قبل أسبوع اذا كنت تريدين بشرة ذهبية مثل ملكة جمال أميركا السابقة Olivia Culpo. يجري الفرك أو Scrub على الوجه والجسم للتخلص من الخلايا الميّتة وغير النقيّة. هذه الطريقة تسمح للجلد أن يمتص المستحضر البرونزي بصورة أقوى وبالاستدامة أكثر .



الحد الأقصى من الترطيب مثل الفرك يضطلع الترطيب بدور أساسي في جعل البشرة جميلة خصوصاً أن مستحضرات البرونزاج تؤدي الى الجفاف، لذلك لا يجوز وضع المستحضر على بشرة جافّة. فالكريم المرطب يعالج الجفاف بعمق وهذا يساعد في ما بعد على توحيد اللون .



اختيار مستحضر البرونزاج للوجه هناك امكانيتان، من الممكن اختيار مستحضر برونزي للوجه والجسم على السواء أو اختيار مستحضر خاص للوجه، والحل الثاني هو الأفضل للواتي لديهن بشرة حسّاسة رقيقة وهشّة.



اختيار ملمس قماشة جيدة للوجه لملمس وقماشة جيّدة للوجه لدينا عدة خيارات: الكريم، المناديل، المادة الهلامية أو Gel أو الكبسولات. كل واحدة من هذه لديها فوائد، مثلا الرذاذ أو Spray هو الأكثر سهولة في التطبيق ويجف بسرعة، المناديل عملية جدا، أمّا الكبسولات فتتفادى التطبيق السيّء على الوجه كما أنّها مكمّلات غذائية تساهم في منح البرونزاج السريع والدائم والموحّد، وينصح تناول الكبسولات اجمالا للنساء اللواتي يعانين من صعوبة من اكتساب اللون البرونزي فتؤخذ الكبسولة قبل التعرض للشمس.



تدليك المستحضر جيّداً يجب تدليك المستحضر جيداً وعدم التربيت أبداً وإلاّ ستترك فراغات بشعة على الوجه، والتدليك يتم من خلال اليدين وليس الأصابع على كل الوجه والجسم دون نسيان العنق والأذنين مع الانتباه الى عدم ملامسة الشعر والحواجب. ومن المفضل سحب الشعر الى الخلف بواسطة عمامة الرأس ومن ثمّ غسل اليدين جيّدا بعد التدليك .



