إستوحي تسريحة شعرك الحيوية من أمواج البحر

أنسامد - 16 يونيو/حزيران - الشعر المتموج والخصل المنسدلة والملتوية هي متعة الصيف، فلست بحاجة إلى تصفيف شعرك، بل دعيه ينسدل بطبيعية. واستخدمي مستحضر Goldwell Dual Sense-Ultra Volume لتزيدي كثافته. أما لتثبيته فننصحك باستخدام رذاذ Surf Spray من Bumble and bumble ورذاذ Texture Builder من Matrix.



إستوحي من هذه الإطلالة سواء كان شعرك أملسا أو متموّجا أو مجعدّا.



قسّميه من الجهة الجانبية ثم ارفعيه باتجاه الخلف نحو الأعلى. وليس من الضروري أن تكون الأقسام مثالية فذلك يضيف لمسة كلاسيكية ناعمة وطبيعية.



وفي حال كان شعرك جافا أو ينقصه اللمعان، فما عليك سوى تطبيق مصل Mythic Oil من L'Oreal.



تعد هذه الجديلة جذابة وأنثوية وسهلة. لذا قسمي شعرك من الجهة الجانبية وجدليه على طوله ولا تخشي إن لم تظهري في غاية الأناقة فالهدف هو إطلالة طبيعية وعفوية. إستخدمي رذاذLight and Flexible Sachajuan لتثبيت شعرك. أما إذا رغبت في الحصول على جديلة لامعة، فاستخدمي كريم Supershine Moisturising من Oribe إعتمدي تسريحة الكعكة المبعثرة وتألقي بإكسسورات الشعر البسيطة لتحويل تسريحتك من تقليدية إلى مميزة. وإختاري اللون الذهبي لإضافة لمعان إلى خصل شعرك تحت أشعة الشمس.



