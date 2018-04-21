اكسسوارات الصيف:3 أفكار لتزيين قدميك على الشاطىء

أنسامد- 21 إبريل/نيسان - يبدأ موسم الصيف وتبدأ معه التحضيرات للسفر من أجل قضاء بعض الوقت الممتع على الشاطئ، وتحرص الفتيات على اختيار العديد من الملابس والاكسسوارات الملائمة لشخصياتهن وملابسهن، تلك التى تضفى عليهن مزيد من الأنوثة والأناقة، فنجدهن يبحثن عن الاكسسوارات المكلمة للملابس بداية من الأساور والخواتم ويغفلن اكسسوارات القدم التى يجب أن تكون جزء أساسى من إطلالتهن، لذا نقدم لهن نقلًا عن موقع "pinterest".



اكسسوارات أصابع القدم تعتقد الكثير من الفتيات أن الخواتم تعد من الاكسسوارات الأساسية التى يتم استخدامها لتزيين أصابع اليدين، ويغفلن أنها جزء من اكسسوارات القدن أيضًا، حيث يمكنك استخدام خواتم العقلة لتزيين أصابع قديمك لتبدو أكثر جاذبية وأنوثة.



لم يعد المانيكير فقط هو الوسيلة الوحيدة التى يمكنك من خلالها تزيين أصابع قدميك، حيث يمكنك استخدام بعض الأدوات مثل "الاستراس" أو بعض الشرائط الملونة التى تلصق عليها لأظافر أنيقة ومميزة.



اكسسوارات الخلخال من أشهر أنواع الاكسسوارات التى تستخدمها الفتيات لتزيين أقدامه، إلا أن شكلها لم يعد تقليدى كالسابق، حيث ظهر الخلخال المصنوع من التريكون، وغيره المصنوع من الأحجار الكريمة أو حتى الفضة والذهب والنحاس، وتختار كل فتاة ما يتناسب مع شخصيتها وملابسها، ويمكن المزج بين أكثر من شكل كارتداء اكسسوارات مصنوعة من الفضة ومزينة ببعض الأحجار الكريمة أو اللؤلؤ لمظهر أنيق ومختلف.



