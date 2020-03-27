انخفاض حالات الاصابة بالإنفلونزا في ايطاليا

أنسامد - 27 مارس / آذار - بلغ عدد حالات الاصابة بالأنفلونزا المسجلة في الموسم الحالي 7.2 مليون حالة، لكن الحالات الأسبوعية تستمر في الانخفاض بسرعة، خاصة بين الشباب، وذلك بفضل قرار إغلاق المدارس الذي أعلنته الحكومة لمكافحة وباء فيروس كورونا.



ووفقا لبيانات المعهد الايطالي العالي للصحة، تم تسجيل 264.000 حالة إصابة بالإنفلونزا في إيطاليا في الفترة بين 9-15 مارس، مقارنة بـ 345.000 حالة في الأسبوع السابق.



وانخفض معدل الإصابة في الأسبوع الحادي عشر من عام 2020 ليعادل 4.4 حالة لكل ألف، مقارنة ب 5.7 حالة لكل ألف في الأسبوع السابق، وينخفض ​​بشكل خاص بين الأطفال والمراهقين.



