ايطاليا تواجه اصابة كوادرها الطبية بفيروس كورونا

انسامد - 26 مارس - اذار - اعلن انطونيو ماجي رئيس نقابة الجراحين اطباء الاسنانان 94 طبيب تاكدت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد منهم 84 في روماو 6 في لاتينا 2 في فيتيربو2 في فروزينون.



ويضيف ان البعض منهم يخضع للعلاج في مستشفي سبالانزاني والاخرين في العزل المنزلي و يشير الي ان قسم امراض العيون في مستشفي سان ايجينيو في روما قد اغلق بعد اكتشاف اصابة 8 اطباء و 12 ممرضة بالفيروس.



و يقول ماجي انهذه الاعداد بدات في التزايد منذ 12 مارس حتي اليوم وان عدد الاصابات بين الجهاز الطبي كان 1116 وقد وصل الان الي 5280 بمعني اخر بمتوسط 400 كادر طبي في اليوم واكد ان كل منهم قد نقل العدويخلال الاسبوعين الاخيرين الي مرضي اخرين وانه شخصيا لم يكن يعلم انه مصاب بالمرض و كان يمارس حياته بشكل طبيعي لذلك يجب اخضاع الكوادر الطبية للفحص المستمر خاصة لاولئك الذين كانت لهم صلات مباشرة مع مرضي بالفيروس.



