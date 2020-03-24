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جمال و صحة - صحة
منظمة الصحة العالمية تطلق تحدي الايدي الامنة
    انسامد - 24 مارس - اذار - اطلقت منظمة الصحة العالمية حملة تحت اسم "تحدي الايدي الامنة" وذلك حتي يصل صوتها الي اكبر عدد من الناس ليحموا انفسهم من فيروس كورونا المستجد .. حيث انه ليس من السهل الاعتماد علي وسائل الاتصال الاجتماعي لتوصيل الفكرة في عدد محدد من الحروف.

    وتحت هاشتاج الايدي الامنةوضعت المنظمة فيديو لشرح الطريقة الصحيحة لغسل الايدي.و لضمان نجاح الحملة يشترط ان يستدعي كل من يري الفيديو 3 من اصدقائه لقبول التحدي وكانت البداية من مدير المنظمة نفسه والذي قام بشرح خطوات تعقيم الايدي و جاء بعده ارنولد شوارزنيجر وحارس المرمي النمساوي بيتر شميشل.

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