الحكومة الايطالية تستعد لتمديد إجراءات الحجر الصحي

أنسامد - 20 مارس / آذار - تستعد الحكومة الإيطالية لتمديد التدابير المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى ما بعد 3 أبريل ولإطلاق إجراءات جديدة لمحاولة وقف السلوك غير الصحيح للاشخاص الذين يواصلون التحرك بدون سبب.



يعاني نظام الرعاية الصحية في إقليم لومبارديا بشدة، كما أنه معرض لخطر الانهيار. ويطالب أتيليو فونتانا، حاكم منطقة لومبارديا، الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لأن "هناك الكثير من الناس".



وقعت وزيرة البنية التحتية والنقل الإيطالية، باولا دي ميكيلي، المرسوم الذي يحدد القيود الجديدة في النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري للبلد بأكمله مع استثناء البضائع.



وصرح رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي أن الإجراءات التي تم اتخاذها سواء تلك التي أدت إلى إغلاق قسم كبير من الشركات ووقف أنشطة فردية في البلاد أو المتعلقة بالمدارس لا يمكن إلا أن تمدد إلى ما بعد موعدها.



