دراسة:هرمون النمو قد يكون سببا لسرطان الثدي للنساء

انسامد - 17 مارس - اذار - تمثل التركيزات العالية لجزيءهرمون اي جي اف وان - وهو عامل نمو - سببًا محتملًا لسرطان الثدي... تم الكشف عن ذلك من خلال مسح واسع نشر في حوليات علم الأورام وأجري علي مئات الآلاف من النساء .



وقد أجرى الدراسة خبراء من الوكالة الدولية لبحوث السرطان في ليون وجامعة أكسفورد. تم الاشتباه بالفعل في كجزيء قادر على تعزيز نمو الخلايا السرطانية. ولكن حتى الآن لم يثبت دوره المباشر في التسبب في السرطان. في الجزء الأول من العمل ، قام علماء الأوبئة بقياس تركيزات الجزيء في دم 206263 امرأة ، تم رصد صحتهم لمدة سبع سنوات.



خلال الفترة كانت هناك 4360 حالة سرطان الثدي. اتضح أن أولئك الذين لديهم تركيزات أعلى من اي جي اف وان كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، في الواقع أصيبت 26 امرأة من أصل 1000 بالمرض مع أولئك الذين لديهم مستويات عالية من الجزيء في الدم ، مقابل 20 من أصل 1000 امرأة ذات مستويات منخفضة من الجزيء.



في الجزء الثاني من الدراسة ، درس الخبراء الحمض النووي للمرأة بحثًا عن الجينات التي تغير كمية الجزيء في اتضح أن النساء عرضة وراثيا لوجود تركيزات أعلى من الهرمون في الدم .



