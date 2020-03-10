ايطاليا:الصحة تسحب عينات كوكاكولا من الاسواق

انسامد - 10 مارس - اذار - قامت وزارة الصحة الايطالية بسحب بعض عينات من زجاجات كوكاكولا بسبب احتمالية وجود خيوط زجاجية بها ...و قد نشر طلب الاستدعاء علي موقع الوزارة علي الانترنت .



وقد تم استدعاء 6 عبوات كوكاكولا الطعم الاصلي الزجاجية سعة 20 مللي تم انتاجها في شهر ديسمبر الماضي من انتاج شركة كوكاكولا الايطالية مصنع نوجارا في فيرونا بسبب احتمال وجود اجسام غريبة قد تكون خيوط زجاجية داخل العبوات .



و تطالب الوزارة المستهلكين التأكد من الارقام المذكورة علي العبوات و من تاريخ الانتاج و تجنب الزجاجات المشبوهة و الاتصال بالشركة لاستبدال العبوات المشبوهة بعبوات اخري صالحة للاستخدام.



