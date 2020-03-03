سحب دراسة تحذر من السجائر الالكترونية لعدم الدقة

انسامد - 3 مارس - اذار - تم سحب واحدة من أكثر الدراسات التي تم الاستشهاد بها ضد السجائر الإلكترونية واكثرها اثارة للجدل ، والتي ادعت أن السجائر الالكترونية تضاعف من خطر الاصابة بنوبة قلبية و التي نشرتها من قبل مجلة جمعية القلب الأمريكية .



قام الموقع الإلكتروني لنفس المجلة بالإبلاغ عنها ، والتي تفيد بأن البحث "غير موثوق بنتائجه بالنسبة لبعض المشكلات في معالجة البيانات.



في بحث نُشر في يونيو الماضي واستناداً إلى بيانات من دراسة فيدرالية صرح ستانتون غلانز من جامعة كاليفورنيا وفريقه بأن "هناك علاقة بين استخدام السيجارة الإلكترونية واحتشاء عضلة القلب ، مع تأثير مشابه لتأثير السجائر التقليدية ، في حين أن الاستخدام المزدوج للسجائر الإلكترونية لم يزيد من احتمال حدوث أمراض القلب ".



أثارت الدراسة على الفور انتقادات من العديد من العلماء ، وبلغت ذروتها في رسالة تقدم بها 16 باحثًا إلى المجلة تطالب بسحبها ، بناءً على حقيقة أن البيانات التي تم فحصها لم تسمح بتحديد ما إذا كانت النوبات القلبية قد حدثت قبل أو بعد الإصابة بالمرض بسبب استخدام السجائر الإلكترونية.



