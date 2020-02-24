الإيطاليون يشترون عقاقير اقل والكثير من المكملات

انسامد - 24 فبراير - شباط - يشتري الإيطاليون عددًا أقل من الأدوية الموصوفة ، وعدد أقل من الأدوية غير الدوائية في الصيدلية ولكنهم لا يتخلون عن المكملات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية. اعلن ذلك شركة ايكفيا و هي شركة عالمية للرعاية الصحية والبيانات الدوائية. وفقا للاحصاءات يغلق سوق المنتجات المباعة في الصيدليات الإيطالية 2019 بإجمالي مبيعات سنوية يبلغ 24.2 مليار ، أي أقل بنسبة 0.7 ٪ عن عام 2018. يوجد خلف الأرقام تمييز مهم: بين القطاع "الأخلاقي" ( الأدوية الموصوفة) ، والتي لا تزال تمثل 58.6 ٪ من المبيعات . في عام 2019 ، انخفضت مشتروات الادوية الموصوفة بواسطة الطبيب بنسبة 1.3 ٪ ، أي خسارة إجمالية قدرها 180 مليون دولار. المكملات الغذائية ، من ناحية أخرى ، تنمو ، مع حجم مبيعات قدره 3.8 مليار دولار.



