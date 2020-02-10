ايطاليا تحتفل باليوم العالمي للصرع

انسامد - 10 فبراير - شباط - بمناسبة اليوم العالمي لمرض الصرع..تشير الاحصاءات الي ان هناك 65 مليون شخص في العالم يعانون من هذا المرض، منهم ما يقرب من 500 ألف في إيطاليا وحدها ، حيث يتم تشخيص 36 ألف حالة جديدة كل عام منهم ما بيه 20 الي 25 الف يعانون من أزمات محدودة و ما بين 12 الي 18 الف يعانون من أزمات عرضية حادة.



و تؤكد الاحصاءات ان من بين هؤلاء ، هناك 90،000 طفل حتى عمر 15 عامًا يعانون من هذا المرض ولديهم أيضًا مشكلات اجتماعية تمليها القوالب النمطية التي تجعل الحياة اليومية صعبة و تضيف انه يمكن أن تكون أسباب هذا المرض العصبي مختلفة وفي 30٪ من الحالات يكون المرض مقاومًا للعقاقير.



يوضح جوزيبي زكريا رئيس منظمة معا لمواجهة الصرع ان "من بين أهم القضايا الحاسمة هي الافتقار إلى إعداد المعلمين والعاملين في المدارس القادرين علي التعامل مع المرضي وبالتالي الخوف من احتمال حدوث أزمات خلال ساعات الدراسة أو عدم القدرة على مواجهتها .



و يواصل زكريا ان "هناك أنشطة رياضية غير مستحسنة أو غير متوافقة ولكن هذه حالات خاصة للغاية. في جميع حالات المرض الخفيف أو المتوسط الخطير ، تتوافق الرياضة" و يؤكد علي ضرورة نشر ثقافة ملائمة لتفادي خطر التزام الشخص بالصمت حيال حالته"