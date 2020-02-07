استطلاع: غالبية الايطاليين قلقون من فيروس كورونا

أنسامد - 7 فبراير /شباط - كشف مسح أُجري في إيطاليا أن 62% من الايطاليين يشعرون بقلق بالغ بسبب فيروس كورونا الذي أصاب مدينة ووهان في الصين وانتشر في العديد من دول العالم.



وأوضح الاستطلاع أن 30% من الايطاليين قالوا إنهم ليسوا قلقين للغاية، في حين قال 8% إن فيروس كورونا لا يثير القلق. ويرى 49% من الايطاليين أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة في إيطاليا للتعامل مع انتشار الوباء، بينما قال 27% إنه ينبغي للحكومة أن تفعل ما هو أفضل، و24% يقولون إنه ليس لديهم فكرة عن تلك الاجراءات.



ويظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 75% من الإيطاليين يعتبرون فيروس كورونا حالة طوارئ حقيقية، في حين يعتبر 24% أن الفيروس ليس خطيرا بالفعل.



وعن مدى تأثير أخبار الأيام الخمسة عشر الأخيرة على عادات الإيطاليين، قال 63% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يغيروا شيئا من عاداتهم، بينما قال 37% إنهم يغسلون أيديهم كثيرًا ويتجنبون الأماكن المزدحمة والسكان المحليين والآسيويين. وتم الغاء 3% من رحلات السفر، وقام 1% من الايطاليين بشراء قناع الوجه.



