إنشاء أول مخ مصغر داخل مختبرات تاليان

أنسامد - 5 فبراير /شباط - تمكنت مختبرات تاليان من إنشاء أول مخ مصغر داخل المختبر ، بحجم حبة الفول السوداني الصغيرة ، لمحاكاة تلك الموجودة في الأطفال في محاولة لإيجاد خيارات علاج جديدة لأورام الدماغ لدى الأطفال.



تم نشر النتائج في مجلة Nature Communications وتم تحقيقها بواسطة فريق بحثي بتنسيق من قبل Luca Tiberi من مختبر Armenise-Harvard لاضطرابات الدماغ وسرطان Cibio التابع لجامعة Trento.



قادت جامعة ترينتو الدراسة البحثية ، بتنسيق فريق بحثي يضم جامعة سابينزا في روما ، وأوسبيدال لطب الأطفال بامبينو جيسو في روما ، وإيركس نيوروميد - استيتوتو نيورولوجيكو ميديترانيو في بوزيلي (إيزيرنيا) ، بدعم من مؤسسة أرمينيز-هارفارد الإيطالية جمعية أبحاث السرطان ، Airc ، و Fondazione Caritro في ترينتو.



