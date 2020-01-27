ايطاليا:أعلى معدلات البقاء على قيد الحياة من السرطان

انسامد - 27 يناير - كانون الثاني - اكد تقرير للاتحاد الاوروبي تعتبر ايطاليا علي راس الدول الاوروبية في معدل البقاء علي قيد الحياة بعد الاصابة بمرض سرطان البروستاتا بنسبة 90 بالمائة مقارنة بنسبة 87 بالمائة متوسط بالاتحاد الاوروبي.



وفقا لنفس التقرير الذي قدم في باري فان معدل الحياة رغم الاصابة بسرطان الثدي في ايطاليا يصل الي 86 بالمائة مقارنة بنسبة 83 بالمائة بالاتحاد الاوروبي .



و بالنسبة لسرطان القولون فنسبة البقاء علي قيد الحياة رغم الاصابة تصل الي 64 بالمائة بزيادة اربع درجات بالمائة عن الاتحاد الاوروبي و سرطان الرئة 15 بالمائة مقارنة بنسبة 15 بالمائة سجلها الاتحار الاوروبي.



