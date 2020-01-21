مضادات حيوية فائقة تقلل الوفيات من 50 إلى 10بالمائة

انسامد - 21 يناير - كانون الثاني - تسمح المضادات الحيوية الفائقة الجديدة بالحد من الوفيات الناجمة عن البكتيريا الفائقة من 50-55٪ إلى 10-15٪ انخفاض بمقدار الثلث لتجنب حوالي 3000 حالة وفاة سنويًا في إيطاليا. توضح الدراسات السريرية الحديثة ذلك ، المقدمةالي المؤتمر الذي نظمته مؤسسة ميناريني الدولية في جنوة ، والذي يجمع أفضل الخبراء لتقييم مقاومة المضادات الحيوية. تشير الدراسة الي إن العدوى التي تسببها البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية تقتل 700000 شخص في جميع أنحاء العالم ، 33000 في أوروبا ، و 10،000 في إيطاليا كل عام. يلاحظ ماتيو باسيتي ، رئيس الجمعية الإيطالية للعلاج المضاد للعدوى أن الأرقام مرشحة لزيادة كبيرة ، والتي "من خلال الاستخدام الأفضل والمبكّر للمضادات الحيوية الأكثر ابتكارًا ، وبعضها موجود بالفعل والبعض الآخر قيد الموافقة ، يمكن تخفيضها اليوم". من الضروري أيضًا تشجيع استخدام المضادات الحيوية الجديدة الموجودة بالفعل ، "ينقذ المنقذون الحقيقيون مثل الأدوية المضادة للسرطان" ، الذي يجب استخدامه في وقت مبكر ، حتى بشكل تجريبي ، خاصة بالنسبة لأخطر المرضى ، حيث يمكن أن يكون التأخير في بدء العلاج المناسب قاتلاً