ارتفاع حالات الاصابة بالانفلونزا في إيطاليا

أنسامد 17 يناير/ كانون الثاني - تنتشر الأنفلونزا بشكل كبير في إيطاليا، حيث بلغت معدلات الاصابة بها ما يقرب من مليوني و 300 ألف شخص. خلال الأسبوع الثاني من العام الجديد، سجلت حالات الاصابة بالأنفلونزا "زيادة حادة في عدد الحالات" خاصة في فئة الشباب والمسنين. وفقا لنشرة المعهد العالي للصحة، تم تسجيل 374.000 حالة إصابة بالأنفلونزا في الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي حالات الاصابة ل2.268.000 منذ منتصف أكتوبر. ومع انتشار العدوى في الأيام القليلة الماضية، نقترب من 3 ملايين حالة. بعد الانخفاض الطفيف بسبب إغلاق المدارس في عطلة عيد الميلاد، فإن عدد الإصابات بالإنفلونزا مستمر في الارتفاع بسرعة.



