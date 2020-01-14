جسم الإنسان أكثر برودة ، ودرجة الحرارة العادية لم تعد 37

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - كان الافتراض الشائع بأن درجة الحرارة "الطبيعية" للجسم هي 37 درجة كان صحيحا في القرن التاسع عشر ، عندما تمت صياغتها ، لكن جسم الإنسان قد "برد" منذ ذلك الحين ، لدرجة أن الجسم المرجعي هو أقل من نصف درجة. جاء ذلك من خلال دراسة جامعة ستانفورد التي نشرتها مجلة اي لايف . قام الطبيب الألماني كارل رينهولد أوغست وندليتش بتحديد قيمة 37 درجة في عام 1851،وهو الذي اعتمد على سلسلة من القياسات أساسا للجنود. قام باحثون أمريكيون بتحليل ثلاث مجموعات من بيانات درجة حرارة الجسم ، واحدة مأخوذة من قدامى المحاربين في الجيش مع قياسات أُجريت في الأعوام ما بين 1862 و 1930 ، واحدة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وواحدة أخرى ، بين عامي 2007 و 2017 ، ما مجموعه ما يقرب من 700 ألف التدابير. الرجال في عام 2000 ، الذي نتج عن التفصيل ، هم 0.59 درجة مئوية أكثر برودة من أولئك الذين ولدوا في عام 1800 ، في حين أن النساء "خسرن" 0.32 درجة. تم حساب الاختلافات مع مراعاة أفضل المعدات المتاحة الآن.



و يقول الباحثون انه "من الناحية الفسيولوجية ، نحن مختلفون عما كنا عليه في الماضي و يؤكدون لقد تغيرت البيئة التي نعيش فيها ، بما في ذلك درجة حرارة منازلنا ، والكائنات الحية الدقيقة التي نتلامس معها والطعام الذي نتناوله".



