نابولي:اثنين من الباحثين الشباب في مجال مكافحة سرطان الكبد

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - يعتبر السبب الرئيسي الثالث لوفيات السرطان في العالم ، سرطان الخلايا الكبدية وهو أكثر أشكال سرطان الكبد شيوعًا - قاتلًا كبيرًا بتسبب في وفاة 800 ألف حالة كل عام في جميع أنحاء العالم. تكمن عوامل الخطر الرئيسية في العدوى المزمنة بفيروسات الكبد B و C وتناول الكحول المزمن. حتى الآن ، لم يتم التوصل اي استراتيجيات العلاجية المناعية قادرة علي إيقاظ نظام المناعة ضد السرطان .



ابتداءً من عام 2020 ، يمكن أن يأتي أمل جديد من دراستين أجراهما باحثان شابان من المجموعة البحثية لويجي بوناجورو ، رئيس الهيكل الإداري في معهد باسكال نابولي ورائد تطوير الاستراتيجيات العلاجية الجديدة للمناعة. هناك ايضا توري ديل جريكو وهو باحثا ثانيا انضم لمجمة نابولي و هو بيولوجي حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب التجريبي ،يبلغ من العمر خمسة وأربعين عامًا و يعمل علي سرطان الكبد لمدة عشر سنوات. استقر في باسكال في 30 ديسمبر الماضي.



