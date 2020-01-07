نابولي:اثنين من الباحثين الشباب في مجال مكافحة سرطان الكبد

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - يعتبر السبب الرئيسي الثالث
لوفيات السرطان في العالم ، سرطان الخلايا الكبدية وهو أكثر أشكال
سرطان الكبد شيوعًا - قاتلًا كبيرًا بتسبب في وفاة 800 ألف حالة كل
عام في جميع أنحاء العالم.
تكمن عوامل الخطر الرئيسية في العدوى المزمنة بفيروسات الكبد B و C
وتناول الكحول المزمن.
حتى الآن ، لم يتم التوصل اي استراتيجيات العلاجية المناعية قادرة
علي إيقاظ نظام المناعة ضد السرطان .
ابتداءً من عام 2020 ، يمكن أن يأتي أمل جديد من دراستين أجراهما
باحثان شابان من المجموعة البحثية لويجي بوناجورو ، رئيس الهيكل
الإداري في معهد باسكال نابولي ورائد تطوير الاستراتيجيات العلاجية
الجديدة للمناعة.
هناك ايضا توري ديل جريكو وهو باحثا ثانيا انضم لمجمة نابولي و هو
بيولوجي حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب التجريبي ،يبلغ من العمر
خمسة وأربعين عامًا و يعمل علي سرطان الكبد لمدة عشر سنوات. استقر
في باسكال في 30 ديسمبر الماضي.