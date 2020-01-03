إيطاليا: حالات الاصابة بالأنفلونزا تتجاوز 1.5 مليون حالة

أنسامد 3 يناير/ كانون الثاني - سجلت حالات الاصابة بالأنفلونزا في إيطاليا 225.000 حالة خلال الاحتفال بأسبوع عيد الميلاد.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الاصابة بالأنفلونزا التي تم تسجيلها من أكتوبر إلى اليوم مليون ونصف المليون حالة، وخاصة الأطفال دون سن 5 سنوات.



ووفقا لبيانات المعهد العالي للصحة، سجلت حالات الاصابة بالأنفلونزا انخفاضا طفيفا في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر بسبب إغلاق المدارس لقضاء عطلات الاعياد.



وبلغ إجمالي عدد حالات الأنفلونزا منذ أكتوبر 1.587.000 حالة. في الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 ديسمبر، كان إجمالي عدد حالات الاصابة 3.7 حالة لكل ألف، لكن بين الأطفال دون سن الخامسة بلغ 10 حالات لكل ألف شخص.



