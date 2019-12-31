انخفاض معدل المواليد في ايطاليا

انسامد - 31 ديسمبر - كانون الاول - قال مكتب الإحصاء الإيطالي ISTAT في كتابه الإحصائي السنوي إن معدل المواليد الإيطالي في عام 2018 وصل إلى مستوى منخفض جديد لم يسبق له مثيل منذ وقت التوحيد في عام 1861.



وقالت إنه كان هناك 43947 ولادة في عام 2018 ، مقارنة بـ 458151 في عام 2017.



وقالت إن متوسط العمر المتوقع عند الولادة ارتفع عام 2018 إلى 80.8 سنة للرجال و 85.2 سنة للنساء.



وقال ISTAT هذه العوامل تعني ان إيطاليا لديها واحدة من أقدم الاحصاءات السكانية في العالم.



وقالت إن الأسر المكونة من أفراد غير متزوجين آخذة في الارتفاع ، حيث نمت أكثر من 10 ٪ في السنوات العشرين الماضية لتصبح ثلث (33 ٪) من جميع الأسر الإيطالية في عام 2018