دراسة:الكافيين عامل مضاد للسمنة

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - اكدت دراسة حديثة ان الكافيين يمكن اعتباره عاملا مضادا للسمنة.



لاحظت الدراسة الامريكية التي أجريت على الفئران كيف أن المادة الموجودة في الشاي والقهوة تقلل فعليًا من حفظ الدهون وإنتاج الدهون الثلاثية وتحد من زيادة الوزن.



يشير البحث الي انه تمت متابعة الفئران في نظام غذائي مدته شهر يحتوي على 40 ٪ من الدهون والكربوهيدرات بنسبة 45 ٪ و 15 ٪ من البروتين.. كما تناولوا الكافيين بكمية تعادل كمية الإنسان الذي يتناوله في 4 أكواب في اليوم.



في نهاية فترة الأسابيع الأربعة ، تباينت نسبة الكتلة الهزيلة في مجموعات مختلفة من الفئران (مقسمة إلى أولئك الذين شربوا الشاي ماتي مع الكافيين وأولئك الذين تناولوا نفس المنتج ولكن منزوعة الكافيين) بشكل كبير.



لوحظ ان الفئران التي تناولت الكافيين كانت نسبة الدهون لديها اقل من المجموعة الأخرى: اكتسبت وزنا أقل بنسبة 16 ٪ وتراكم الدهون في الجسم بنسبة 22 ٪ من الفئران التي تستهلك المنتج منزوعة الكافيين.



لاحظ العلماء أن الكافيين قلل من تراكم الدهون في الخلايا الدهنية بنسبة تتراوح بين 20٪ و 41٪.



