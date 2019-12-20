دراسة: المُحليات الصناعية تزيد الوزن

أنسامد - 20 ديسمبر/ كانون الأول - كشفت دراسة حديثة أن المُحليات الصناعية التي تستخدم لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن من خلال مواد التحلية الاصطناعية قد تساهم في زيادة الوزن والإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر.



وأشارت مراجعة نشرت مؤخرًا بقيادة البروفيسور بيتر كليفتون من جامعة "جنوب أستراليا" إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون المُحليات منخفضة السعرات الحرارية هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، على عكس ما يتوقعه المستهلكون تمامًا بأنها تؤدي إلى فقدان الوزن.



وأجريت دراسة أمريكية شملت أكثر من 5 آلاف شخص على مدار 7 سنوات.



وكشفت الدراسة أن الاشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من المحليات الاصطناعية اكتسبوا وزناً أكبر مقارنة بغيرهم.



ووفقا للدراسة، تعمل المحليات الصناعية على تغيير بكتيريا الأمعاء، وهذا يمكن أن يرتبط بزيادة الوزن وخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر.



